সিলেটের জকিগঞ্জের রসুলপুর এলাকায় রোববার সকালে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে বিএসএফ সদস্যরা। এ সময় স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানান
সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশে ঢুকে খুঁটি উপড়ে ফেলে বিএসএফ, স্থানীয়দের প্রতিবাদ

প্রতিনিধিসিলেট

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে কৃষকদের ফসল রক্ষায় দেওয়া খুঁটি উপড়ে ফেলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) একটি দল। বিষয়টি দেখে স্থানীয় লোকজন প্রতিবাদ জানান। দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা একটি স্পিডবোটে সীমান্ত এলাকা ছেড়ে যান।

আজ রোববার সকালে জকিগঞ্জের মানিকপুর ইউনিয়নের রসুলপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, বিএসএফের চারজন সদস্য নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় কয়েকজন বাংলাদেশি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে জানতে চান, তাঁরা কার নির্দেশে বাংলাদেশে ঢুকে কৃষকদের খুঁটি উপড়েছেন। স্থানীয় লোকজন স্থানটিকে বাংলাদেশের অংশ ও ভারতের সীমানা অন্য পাশে বলে জানান। একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে থাকলে বিএসএফ সদস্যদের একটি স্পিডবোটে উঠে চলে যেতে দেখা যায়।

স্থানীয় মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মো. আব্দুশ শহীদ প্রথম আলোকে বলেন, ফেসবুকে তিনিও ভিডিওটি দেখেছেন। স্থানটি সীমান্ত এলাকা। সুরমা নদীর এক পাশে ভারত, অন্য পাশে জকিগঞ্জের রসুলপুর।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) জকিগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অংশে ঢুকেছিলেন। পরে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে চলে যান। খবর পেয়ে বিজিবি তাঁদের ডেকে এনে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশের ঘটনায় প্রতিবাদ জানায়। আবার যেন এমন ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে।

