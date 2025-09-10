মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ: সেলিমা রহমান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেছেন, ‘বিএনপির হাতেই দেশ ও দেশের গণতন্ত্র নিরাপদ। তাই আগামী নির্বাচনে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই।’
বুধবার বিকেলে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সেলিমা রহমান বলেন, ‘বিএনপি এই দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এটা আমরা মনেপ্রাণে ধারণ ও বিশ্বাস করি। ১৬ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিএনপি আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। খালেদা জিয়া আপসহীন নেত্রী। তিনি কারাগারে গিয়েছেন, কিন্তু কারও সঙ্গে আপস করেননি। দেশ এখন ফ্যাসিবাদমুক্ত। দেশের মানুষ এখন দ্রুত নির্বাচন চায়। আমরাও চাই জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এ জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।’
মাধবপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. মাহাবুব তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান, মুলাদী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুস সাত্তার খান, বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরাত হোসেন তালুকদার, বরিশাল জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মহসিন আলম, জেলা দক্ষিণ যুবদলের সহসভাপতি মো. আওলাদ হোসেন, মুলাদী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুর রব খান, বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রিয়াজ হোসেন প্রমুখ।