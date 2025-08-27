বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
চার্জে দেওয়া অটোরিকশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকচাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে চার্জে দেওয়া অটোরিকশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের নেজামপুর মরাফেলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নেজামপুর দক্ষিণ পাড়ার মো. আলমগীরের স্ত্রী হাওয়া বেগম (৪২) ও তাঁদের মেয়ে আয়েশা বেগম (২১)।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম বলেন, আলমগীরের বাড়িতে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশা চার্জে দেওয়া অবস্থায় ছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে অটোরিকশাটি থেকে একটি ব্যাগ নিতে গিয়ে হাওয়া বেগম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে বাঁচাতে সেখানে ছুটে যান মেয়ে আয়েশা বেগম। পরে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হন।

পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

