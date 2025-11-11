কংক্রিট বোঝাই ট্রাক উল্টে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একাংশ। ছবিটি আজ দুপুর একটায় মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌর বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে তোলা
কংক্রিট বোঝাই ট্রাক উল্টে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একাংশ। ছবিটি আজ দুপুর একটায় মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌর বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে তোলা
জেলা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ট্রাক উল্টে এক লেনে যান চলাচল বন্ধ, যানজটে ভোগান্তি

প্রতিনিধিমিরসরাই, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংক্রিটবোঝাই একটি ট্রাক উল্টে গেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার বারইয়ারহাট পৌর বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ওই লেন দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে মহাসড়কে ওই স্থানে যানজট দেখা দিয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বারইয়ারহাট পৌরবাজারের পিকআপচালক মো. নুর উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের ওপর উল্টে যায় ট্রাকটি। এ সময় ট্রাকে থাকা কংক্রিট পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর চালক ট্রাকটি রেখেই সেখান থেকে চলে যান। পরে ট্রাফিক পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা এসে বন্ধ হয়ে যাওয়া লেনের পাশে ঢাকামুখী লেন দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা করেন। তবে গাড়ি বেশি হওয়ায় যানজট দেখা দেয়।

জানতে চাইলে ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পাশের বিকল্প সড়কে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করেছি। দ্রুত সড়কে ছড়িয়ে পড়া কংক্রিট ও গাড়িটি উদ্ধারে কাজ করছি।’

আরও পড়ুন