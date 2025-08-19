পানিতে ডুবে মৃত্যু
আত্মীয়ের জানাজায় যাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা, হাওরে ট্রলার ডুবে শিশুর মৃত্যু

প্রতিনিধিধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার পিঁপড়াকান্দা গ্রামের কাছে শালদিঘা হাওরে ট্রলারডুবিতে চার বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত সোয়া নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত আয়ান মিয়া (৪) পাশের জামালগঞ্জ উপজেলার আছানপুর গ্রামের সামায়ূন কবীরের ছেলে।

মধ্যনগর থানা–পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সামায়ূন কবীর গতকাল সন্ধ্যায় নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার কামালপুর গ্রামে তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর পান। জানাজায় অংশ নিতে তিনি একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভাড়া করে সেখানে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনসহ ১৬ জন। ট্রলারটি রাত সোয়া নয়টার দিকে মধ্যনগর উপজেলার পিপড়াকান্দা গ্রামের সামনে থাকা শালদিঘা হাওরের পশ্চিমপাশের তীরের কাছাকাছি পৌঁছায়। তখন পানির প্রবল স্রোতে ট্রলারটি ডুবে যায়। সাঁতরে সবাই তীরে ওঠেন। সামায়ূন তাঁর ছেলে আয়নকে নিয়ে সাঁতার কেটে তীরে আসেন; কিন্তু তীরে ওঠার আগেই আয়ন অচেতন হয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাকে পাশের ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, শালদিঘা হাওরে পানির প্রবল স্রোতে ট্রলারডুবির ঘটনাটি ঘটেছে। এতে চার বছর বয়সী একটি ছেলেশিশুর মৃত্যু হয়েছে। কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় ওই শিশুর লাশ তার পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

