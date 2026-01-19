মানিকগঞ্জে গরুচোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় গরুচোর সন্দেহে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার ইমাননগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার সকালে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়।
নিহত দুজন হলেন উপজেলার দশানি গ্রামের মজনু মিয়া (৩৫) ও ছয়ানি গ্রামের দ্বীন ইসলাম (২৩)।
সিঙ্গাইর থানার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত দুইটার দিকে ইমাননগর গ্রামে শাকিল হোসেনের বাড়িতে মজনু ও দ্বীন ইসলামকে দেখতে পান ওই বাড়ির লোকজন। এ সময় গ্রামের লোকজন তাঁদের আটক করেন। গরুচোর সন্দেহে তাঁদের পিটুনি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় তাঁরা গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক তাঁদের ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) ভর্তির পরামর্শ দেন।
এরপর দুজনকে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁদের মৃত্যু হয়।
সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, গরুচোর সন্দেহে ওই দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাইর থানায় একাধিক চুরির মামলা আছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।