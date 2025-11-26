সন্তান ও আরেক শিশুকে পুকুরঘাটে রেখে বাড়ি যান মা, ফিরে এসে পান দুটি লাশ

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নামাজগড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
এই দুই শিশু হলো নামাজগড় গ্রামের উত্তম দাসের মেয়ে রিয়া দাস (৭) ও তাঁর প্রতিবেশী রামপ্রসাদ দেবনাথের মেয়ে সুস্মিতা দেবনাথ (৭)। শিশু দুটি কালীগঞ্জের নামাজগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে পড়ত।
রিয়া দাসের কাকা দীপঙ্কর দাস বলেন, দুপুরে স্কুল শেষে বাড়িতে ফেরে রিয়া ও সুস্মিতা। পরে রিয়ার মা আরুতি হালদার শিশু দুটিকে পাশের আনন্দ চক্রবর্তীর পুকুরে গোসল করাতে নিয়ে যান। একপর্যায়ে তাদের রেখে তিনি কাপড় আনতে বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে শিশু দুটিকে পুকুরঘাটে না দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা পুকুরে তল্লাশি চালান। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুকুরের পানিতে ভেসে ওঠে দুই শিশুর নিথর দেহ। তাদের উদ্ধার করে দ্রুত কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক শিশু দুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মো. আজাদুল হক বলেন, শিশু দুটিকে হাসপাতালে আনার অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় সৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়।