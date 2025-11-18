গাংনীর কাথুলী সীমান্তে ২৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ২৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক পিলার ১৩২/৩–এসের সামনে তেইনপুর এলাকায় এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান। বিএসএফের প্রতিনিধিত্ব করেন ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইনপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনুজ কুমার।
বিজিবি জানায়, হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জন নারী, ১৬ জন পুরুষ ও ৩টি শিশু রয়েছে। ওই ব্যক্তিরা দালালের মাধ্যমে বিভিন্ন সীমান্তপথে অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। পরে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিএসএফ তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।
কাথুলী বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার নায়েক সুবেদার কামরুজ্জামান বলেন, হস্তান্তর হওয়া সবাই বাংলাদেশের নাগরিক বলে দাবি করছেন। এ জন্য যাচাই–বাছাই করতে তাঁদের গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল বলেন, আটক ২৪ জনকে থানায় রাখা হয়েছে। যাচাই–বাছাই শেষে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।