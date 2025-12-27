শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন পড়েছে ৭৫ হাজার

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এবারের ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করেছেন ৭৫ হাজার ৪৬ শিক্ষার্থী।
গতকাল শুক্রবার রাতে ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব মোহাম্মদ সেলিম প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে ৫ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ করা হয়।
ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১৩ জানুয়ারি বেলা তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ১৪ জানুয়ারি একই সময়ে বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। ঢাকা ও সিলেট—এই দুই স্থানের কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ১ হাজার ৫৬৬টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এসব আসনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৭৭টি আসন সোসাইটিজ মেরিট অ্যালোকেশন (এসএমএ) কোটার জন্য সংরক্ষিত থাকবে।