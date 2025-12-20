ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উত্ত্যক্তের ঘটনার জেরে গুলিবিদ্ধ যুবকের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উত্ত্যক্ত করার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগর মিয়া (৩৫) নামে গুলিবিদ্ধ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সাগর মিয়া জেলা শহরের ফুলবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা আবু সাঈদের ছেলে। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ও প্রাইভেট কার ভাড়া দিতেন। এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে শহরের মুন্সেফপাড়ায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি।
পুলিশ, স্থানীয় লোকজন ও আহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার মুন্সেফপাড়ায় উত্ত্যক্তের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগরের সঙ্গে মুন্সেফপাড়া বস্তি এলাকার ইমন ইসলামসহ কয়েকজন যুবকের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং এর সমাধানে মীমাংসার কথা ছিল। এর মধ্যে গত বুধবার মাগরিবের পর শহরের মুন্সেফপাড়া এলাকার ক্রিশ্চিয়ান মিশন মেমোরিয়াল হাসপাতালের দাঁড়িয়ে ছিলেন সাগর। ওই সময় আগের বিরোধের জেরে সাগরের ওপর হামলা চালান ইমন ইসলাম ও তাঁর লোকজন। একপর্যায়ে সাগরকে গুলি করে পালিয়ে যান তাঁরা।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাগরকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে স্বজনেরা তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
এদিকে গত বুধবার রাতে সাগরের বাবা আবু সাঈদ বাদী হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানায় একটি মামলা করেন। এতে ইমন ইসলাম, একই এলাকার অনিক মিয়াসহ ১১ জনকে আসামি করা হয়। গত বুধবার রাত থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশ অভিযান চালিয়ে অনিকসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের গতকাল আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর হবে জানিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, ইমনসহ বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।