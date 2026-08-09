স্ত্রীকে নিয়ে ভাসমান পেয়ারাবাজারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, স্বাদ নিলেন পেয়ারার

ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলির ভাসমান পেয়ারাবাজার ও সবুজে ঘেরা পেয়ারার বাগান দেখে মুগ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ রোববার সকালে স্ত্রী ডিয়ান ডাও’কে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় ভাসমান পেয়ারাবাজার ও বিভিন্ন বাগান ঘুরে দেখেন তিনি।
এ সময় স্থানীয় পেয়ারাচাষি ও বাগানমালিকদের সঙ্গে কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং তাঁদের কাছ থেকে পেয়ারার চাষ, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে জানেন। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, ভীমরুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভাসমান পেয়ারাবাজার তাঁকে মুগ্ধ করেছে। বাজারের কর্মচাঞ্চল্য, কৃষকদের পরিশ্রম ও উৎপাদিত পেয়ারার গুণগত মান তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।
মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পেয়ারাবাজার ঘুরে দেখার কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ। ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘ভীমরুলির ভাসমান বাজারে নৌকায় ঘুরে আর পেয়ারার স্বাদ নিয়ে চমৎকার সময় কাটিয়েছেন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন।’
প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, পানির ওপর ভাসমান বাজার ও স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা দেখে এই অঞ্চলকে বাংলাদেশের অসাধারণ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।
ভীমরুলির ভাসমান পেয়ারাবাজার দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম কৃষিভিত্তিক পর্যটনকেন্দ্র। বর্ষাকালে খাল–বিলের সৌন্দর্য ও নৌকায় পেয়ারা কেনাবেচার দৃশ্য দেশ–বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রদূতের এই পরিদর্শন স্থানীয় পেয়ারাচাষিদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে বলে জানিয়েছেন বাগানমালিকেরা।
নৌপথে লঞ্চে আজ সকালে বরিশালে পৌঁছান মার্কিন রাষ্ট্রদূত। আজ মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে বরিশালে আসার কয়েকটি ছবি প্রকাশ করা হয়। ছবিতে তাঁকে লঞ্চের ডেকে বসে নৌপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেখা যায়। ছবিগুলোর ক্যাপশনে রাষ্ট্রদূতের বরাতে লেখা ছিল, ‘নদীপথে লঞ্চে করে অপরূপ জলপথের এই জনপদ ঘুরে দেখছি। বরিশালে এসে ভালো লাগছে!’
সর্বশেষ ২০১৯ সালে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার ভীমরুলির ভাসমান পেয়ারাবাজার পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি নৌকায় হাট ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।