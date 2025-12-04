কিশোরগঞ্জে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিক্ষক নিহত

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মির্জাপুর–থানারঘাট সড়কের মজিতপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই মাদ্রাসাশিক্ষকের নাম সামছুল হক (৫৯)। তিনি পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর ইউনিয়নের মজিতপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মজিতপুর বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি ছিলেন।
পরিবার জানায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাইসাইকেল চালিয়ে মাদ্রাসায় যাচ্ছিলেন সামছুল হক। পথিমধ্যে মজিতপুর আশ্রম–সংলগ্ন কুয়েতি মসজিদের সামনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে একটি মাইক্রোবাস তাঁর বাইসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত পান। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পরপরই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মাইক্রোবাসটি জব্দ করে। চালককে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, নিহতের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। জব্দ মাইক্রোবাস ও চালকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।