চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়কের ঠাকুরদীঘি এলাকায় আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন বিএনপির নেতা–কর্মীদের একাংশ। আজ সন্ধ্যায়
জেলা

চট্টগ্রাম-১৫ আসন

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ, মশালমিছিল

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে পরিবর্তন করে দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমানকে প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে সাতকানিয়ার দুই স্থানে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে মশালমিছিল করেছেন তাঁর অনুসারী নেতা–কর্মীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কেরানীহাট ও ঠাকুরদীঘি এলাকায় পৃথকভাবে এই মিছিলে অংশ নেন কয়েক শ নেতা–কর্মী। ঠাকুরদীঘি এলাকায় গাছের গুঁড়ি ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে প্রায় ৩০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। পরে সন্ধ্যা সাতটার দিকে পুলিশ এসে তাঁদের সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে আজ বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম–১৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে নাজমুল মোস্তফা আমিনের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য ও লোহাগাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক।

সাতকানিয়া থানার ওসি আবু মাহমুদ কাওসার প্রথম আলোকে বলেন, ঠাকুরদীঘি এলাকায় একদল নেতা–কর্মী সড়ক অবরোধ করেছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নাজমুলের পরিবর্তে মুজিবুর রহমানকে প্রার্থী করার দাবিতে আন্দোলনে থাকা নেতা–কর্মীরা জানান, মুজিবুর রহমান বর্তমানে ঢাকায় আছেন। বক্তব্য নেওয়ার জন্য তাঁকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও বন্ধ পাওয়া যায়।

মিছিলে অংশ নেওয়া মুজিবুর রহমানের অনুসারী ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সহসভাপতি মো. শফি প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই আসনে জামায়াতের হেভিওয়েট প্রার্থী আছেন। তাঁকে পরাজিত করার সক্ষমতা মুজিবুর রহমানের রয়েছে। আজ যাঁকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁর সেই সক্ষমতা নেই। তাই আমরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেছি।’

জানতে চাইলে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই আসনে আমরা চারজন মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলাম। যাচাই-বাছাই করে দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই মনোনয়ন দিয়েছে। বিএনপিতে উগ্রতার কোনো স্থান নেই। সাতকানিয়া-লোহাগাড়াবাসী আমার সঙ্গে আছে।’

