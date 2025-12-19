প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (রাবিসাস)। একই সঙ্গে নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ শুক্রবার রাতে রাবিসাসের সভাপতি ইরফান তামিম ও সাধারণ সম্পাদক সাজিদ হোসেন এক বিবৃতিতে এই প্রতিক্রিয়া জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায় রাবিসাস। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে গণমাধ্যম অফিসে এই ন্যক্কারজনক হামলা চালিয়েছে।
রাবিসাস নেতারা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পরেও গণমাধ্যমের অফিসে হামলা ও একজন প্রবীণ সম্পাদককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা একটি দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্তরায় এবং একটি গোষ্ঠীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। গণমাধ্যমে এ ধরনের হামলা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত বহন করে।
এসব ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অফিস এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় বিবৃতিতে।