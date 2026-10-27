খুলনায় এবার মোটরসাইকেলে এসে গুলি করে ল্যাপটপের ব্যাগ ছিনতাই

খুলনা নগরে গুলি করে সিগারেট কোম্পানির এক কর্মীর ল্যাপটপের ব্যাগ ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে নগরের নিরালা আবাসিক এলাকার ১৭ নম্বর সড়কে কোম্পানিটির ডিলার পয়েন্টের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত সালমান (২৫) জাপান টোব্যাকো কোম্পানির ওই ডিলার পয়েন্টের অফিস সহকারী। তিনি নগরের নিরালা আবাসিক এলাকার ১৭ নম্বর সড়কের সবুজবাগ এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, দুটি মোটরসাইকেলে পাঁচজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। সালমানকে লক্ষ্য করে তাঁরা একটি গুলি ছুড়লে সেটি তাঁর পেটের ডান পাশে লাগে। এরপর দুর্বৃত্তরা তাঁর সঙ্গে থাকা ল্যাপটপের ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
খবর পেয়ে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লোকমান হোসেনসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
খুলনা থানার ওসি প্রথম আলোকে বলেন, চিকিৎসকেরা আহত সালমানকে আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন। গুলির কারণ ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এর আগে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বড় কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মো. সোহেল শেখ (৩৪) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। আহত সোহেলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।