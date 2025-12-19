পিটিয়ে হত্যা
ময়মনসিংহে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে পোশাক কারখানার এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় লোকজন বিক্ষোভ করে তাঁর লাশে আগুন ধরিয়ে দেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে এসব ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখান থেকে মরদেহ উদ্ধার করেন।

নিহত দিপু চন্দ্র দাস (২৭) জামিরদিয়া ডুবালিয়াপাড়া এলাকার পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেডের কারখানার শ্রমিক ছিলেন। তিনি তারাকান্দা উপজেলার বানিহালা ইউনিয়নের মোকামিয়াকান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে। এ ঘটনায় তাঁর ভাই বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ১৫০ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেছেন।

এ সম্পর্কে ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হলে এ ঘটনা ঘটে। এর বাইরে কোনো কিছু আমরা এখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি।’ ধর্ম অবমাননা কীভাবে হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মানুষের মুখে মুখে এটি ছড়িয়েছে। এর উৎস আমরা এখনো পাইনি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান।’

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দিপু ওই কারখানায় লিংকিং সেকশনে কাজ করতেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে কারখানার ভেতরে এক শ্রমিক দিপুর বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের কথা জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন ও কারখানার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে লোকজন কারখানার ফটক ভাঙার চেষ্টা করেন। তখন কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা দিপুকে বাইরে পাঠিয়ে দেন। উত্তেজিত জনতার মারধরে দিপু ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে কারখানার সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকে লাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা রাত পৌনে ১১টার দিকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকেরা পাইওনিয়ার নিটওয়্যারসের (বিডি) কারখানার ফটকে গিয়ে তাঁদের ভাষ্য জানতে চান। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষের কেউ কথা বলতে রাজি হননি।    

এদিকে আজ শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে দিপুর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আজ সকালে তাঁর ছোট ভাই তপু চন্দ্র দাস ভালুকা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। পরে দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় ১৫০ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা রেকর্ড করা হয়।

‘জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না’

এদিকে ওই হত্যার ঘটনায় নিন্দা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ শুক্রবার দুপুরে এক বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, ‘ময়মনসিংহে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে নিন্দা জানাই। নতুন বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতার কোনো স্থান নেই। এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।’

