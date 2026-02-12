মির্জাপুরে ভোটের সময় টাকা বিতরণকালে জামায়াত নেতা আটক, জরিমানা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ভোটের সময় টাকা বিতরণের অভিযোগে জয়নাল আবেদীন নামে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে আটকের পর জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের রানাশাল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারেক আজিজ ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সহকারী কমিশনার নিজেই।
জয়নাল আবেদীন উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর দপ্তর সম্পাদক বলে জানা গেছে।
এলাকাবাসী জানান, জয়নাল আবেদীন আজ সকালে রানাশাল গ্রামের একটি পাড়ায় টাকা বিতরণ করছিলেন। খবর পেয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ওয়াহাব সিকদারসহ অর্ধশত লোক তাঁকে টাকাসহ ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে আদালতের বিচারক সেখানে হাজির হন।