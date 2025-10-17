শাবিপ্রবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে দেয়াললিখন

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে দেয়াললিখন কর্মসূচি পালন করেছেন একদল শিক্ষার্থী। আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’–এর ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
‘শাকসু আমার অধিকার’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে ‘শাকসু চাই’ স্লোগানসংবলিত লেখা প্রশাসনিক ভবন, গ্রন্থাগার ভবন, নতুন ফুডকোর্ট এলাকা, গোলচত্বরের সড়কের ওপর রঙিন স্প্রে দিয়ে লিখতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীরা বলেন, শাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রশাসন গড়িমসি করছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলেও শাবিপ্রবি প্রশাসন টালবাহানা করছে।
শিক্ষার্থীদের একজন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর শেষ হলেও তারা ছাত্র সংসদ আয়োজন করতে পারেনি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে শুধু আশ্বাসই পাচ্ছি। চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চালুর মাধ্যমে আমরা নতুন আঙ্গিকে ছাত্ররাজনীতির চর্চা চেয়েছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের দাবি নভেম্বরের মধ্যে শাকসু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। নয়তো আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘোষণা দিয়েছিলেন, নভেম্বরের প্রথমার্ধে শাকসু নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন তাঁরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাকসু নির্বাচনের জন্য ৮ অক্টোবর গঠনতন্ত্র পুনঃ প্রণয়ন করেছে কর্তৃপক্ষ। এরপর ১২ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন গঠন করে শাকসুর গঠনতন্ত্র হস্তান্তর করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।