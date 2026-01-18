পরিত্যক্ত ‘সাভার কমিউনিটি সেন্টার’ থেকে এবার ২ জনের পোড়া মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার সাভারে পরিত্যক্ত ‘সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টার’ থেকে আগুনে পোড়া আরও দুটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে সাভার মডেল থানা–পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। এ নিয়ে গত ছয় মাসে ভবনটি থেকে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করল পুলিশ।
আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া মরদেহ দুটির পরিচয়, লিঙ্গ ও বয়স নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তবে পরিচয়সহ লিঙ্গ ও বয়স শনাক্তের লক্ষ্যে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কাজ করছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
সাভার মডেল থানা–পুলিশ জানায়, আজ দুপুর দেড়টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এর মাধ্যমে সাভার মডেল থানার অদূরে পরিত্যক্ত সাভার পৌর কমিউনিটি সেন্টারে দুটি মরদেহ পড়ে আছে বলে জানতে পারে পুলিশ। পরে পুলিশের একটি দল ওই ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে আগুনে পোড়া দুটি মরদেহ দেখতে পান। পরিচয় শনাক্তের লক্ষ্যে তাঁরা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) খবর দেন।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, এর আগে একই ভবনে গত বছরের ২৯ আগস্ট রাতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অর্ধগলিত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। একই বছরের ১১ অক্টোবর রাতে অজ্ঞাত এক নারী এবং ১৯ ডিসেম্বর দুপুরে আগুনে পোড়া ও অর্ধগলিত এক পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মরদেহ দুটি আগুনে পুড়ে গেছে। আমরা পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছি। একটি মরদেহ নারীর বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে সেটি নিশ্চিত নয়। পিবিআইয়ের ক্রাইম সিন ইউনিট কাজ করছে। দ্রুতই ঘটনার কারণ, উদ্ধার ও জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।’
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, সর্বশেষ একটি মরদেহ উদ্ধারের পর উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে কমিউনিটি সেন্টারটিকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।