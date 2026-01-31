জেলা

রাজশাহীতে স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন সাংবাদিক: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকরাজশাহী
মরদেহ
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীতে ভাড়া বাসা থেকে আহত সাংবাদিক ও তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের কারণ উদ্‌ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তাদের ভাষ্য, সাংবাদিক কামাল মালিক পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রী রওশন আরাকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

শনিবার বিকেলে রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী এমন দাবি করেন। তিনি বলেন, ঘটনার সময় বাসায় আর কেউ ছিলেন না। বাসার দরজা ভেতর থেকে লাগানো ছিল। তা থেকে অনুমান করা যায় যে কামাল মালিক নিজে স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহ্যার চেষ্টা করেছিলেন। তা ছাড়া প্রাথমিকভাবেই খোঁজখবর নিয়ে তাঁদের দাম্পত্য কলহের বিষয়টি জানা গেছে।

কামাল মালিক রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক রাজশাহী সংবাদের উপসম্পাদক। তিনি নগরের হড়গ্রাম বাজারের একটি তিনতলা বাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। ৯৯৯-এর মাধ্যমে পুলিশ খবর পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই বাসায় যায়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় কামাল–রওশন দম্পতিকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই রওশন আরা মারা গেছেন।

শুক্রবার রাতে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিল্লাল হোসেন জানান, রওশন আরার গলায় একটি কাপড় প্যাঁচানো ছিল। আর কামাল মালিকের হাতে ও পায়ে জখম ছিল। তিনি একধরনের রাসায়নিক পান করেছেন। আহত অবস্থায় তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাড়িতে রওশন আরা মেঝেতে পড়ে ছিলেন। আর বিছানায় পড়ে ছিলেন কামাল মালিক। ঘটনার সময় ভেতর থেকে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ছিল। সেটি ভেঙে তাঁদের ভেতরে ঢুকতে হয়েছে। এ জন্য পুলিশের অনুমান, পারিবারিক কলহের জের ধরে কামাল মালিক স্ত্রীকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে কাশিয়াডাঙ্গা থানার ওসি ফরহাদ আলী বলেন, ‘কামাল মালিকের হাতের ও পায়ের জখম দেখে মনে হচ্ছে এগুলো তিনি নিজে নিজেই করেছেন। নিজেই নিজের শরীর কাটলে তা এবড়োখেবড়ো হয়। আর অন্য কেউ আঘাত করলে সোজাসুজি হয়। তবে বিষয়গুলো নিয়ে কামাল মালিকের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। কারণ, তিনি আইসিইউ প্রটোকল অনুযায়ী আছেন।’

হাসপাতালে পুলিশের পাহারা আছে বলে জানিয়ে ওসি বলেন, এ ঘটনায় শনিবার বিকেল পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

আরও পড়ুন