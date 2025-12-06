মরদেহ
মরদেহ
জেলা

মুন্সিগঞ্জের দুই নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় নারী ও পুরুষের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধিমুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার মেঘনা ও কাজলী নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী ও পুরুষের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে মেঘনা নদীর ডুবারচর ও কাজলী নদীর মধ্য বাউশিয়া (দাস পাড়া) এলাকা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে ওই দুই ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ডুবারচর–সংলগ্ন মেঘনা নদীতে এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ ভাসতে দেখেন কয়েকজন। পরে বেলা দেড়টার দিকে পুলিশ সেখান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের ধারণা, মরদেহটি ৪-৫ দিন আগের এবং তাঁর বয়স ৩২ বছর।

অন্যদিকে একই দিনে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাউশিয়া ইউনিয়নের মধ্য বাউশিয়া (দাস পাড়া) এলাকায় কাজলা নদীর তীরে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন। মরদেহটির দুই পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। পরে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির বয়স ৩৫ বছর এবং মরদেহটি দু–এক দিন আগের।

গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ পরিদর্শক শরজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, ‘ডুবার চর থেকে আমরা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছি। এতে পচন ধরেছে। এটি হত্যা নাকি দুর্ঘটনা, তা আপাতত বলা যাচ্ছে না।’

মরদেহ দুটি স্থানীয় কারও নয় বলে ধারণা গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার আলমের। তিনি বলেন, স্থানীয় কেউ মরদেহ দুটির দাবি করেনি। তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন