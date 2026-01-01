ফরিদপুরে হাত-পা বাঁধা ও গলাকাটা অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

ফরিদপুরের নগরকান্দায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর হাত-পা বাঁধা ছিল এবং চোখ ও মুখে স্কচটেপ লাগানো ছিল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভবুকদিয়া এলাকায় নারায়ণখালী সেতুর নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, জিন্সের প্যান্ট ও টি-শার্ট পরিহিত ওই ব্যক্তির বয়স ৪০–৪৫ বছর। তাঁর গলা কাটা ছিল। পাশাপাশি হাত-পা বাঁধা এবং চোখ ও মুখ স্কচটেপ দিয়ে আটকানো ছিল।
আজ সকালে এলাকাবাসী সেতুর নিচে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে নগরকান্দা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
সহকারী পুলিশ সুপার (নগরকান্দা সার্কেল) মাহমুদুল হাসান বলেন, আজ সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এক যুবকের হাত-পা বাঁধা ও গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভোরে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা তাঁকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহটি সেখানে ফেলে রেখে যায়।
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার জন্য কাজ করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।