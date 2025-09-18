সিলেটের রাতারগুলে বস্তাবন্দী ২১টি পাখি উদ্ধার করে আকাশে অবমুক্ত

সিলেটের গোয়াইনঘাটে মিঠাপানির জলাবন রাতারগুল এলাকায় বস্তাবন্দী করে বিক্রির সময় ২১টি পাখি উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে বন বিভাগের উদ্যোগে এসব পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করা হয়।
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সকালের দিকে এক ব্যক্তি বস্তায় কিছু পাখি বন্দী করে রাতারগুলের চুরঙ্গি খেয়াঘাট এলাকায় বিক্রি করছিলেন। এটি দেখে রাতারগুল গ্রামের বাসিন্দা ও ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) সিলেটের সদস্য সোনা মিয়া বন বিভাগের স্থানীয় বিট কর্মকর্তাকে খবর দেন। খবর পেয়ে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে যান। তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই পাখি বিক্রেতা বস্তাবন্দী পাখিগুলো রেখে পালিয়ে যান। পরে পাখিগুলো উদ্ধার করে রাতারগুল এলাকার আকাশে অবমুক্ত করা হয়।
পাখি অবমুক্ত করার সময় রাতারগুল বন বিটের বিট কর্মকর্তা অনুকর চাকমা, ধরা সিলেটের সদস্য সোনা মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সূত্রে জানা গেছে, অবমুক্ত করা ২১টি পাখির মধ্যে ১৫টি রাঙা চেগা আর ৬টি নিশিবক ছিল।
ধরা সিলেটের সদস্যসচিব আবদুল করিম চৌধুরী বলেন, ‘রাতারগুল গ্রামের সাধারণ মানুষ শিকারির হাত থেকে পাখি উদ্ধার করায় আমরা আশার আলো দেখছি। গ্রামে গ্রামে এভাবে দেশি ও পরিযায়ী পাখি শিকার বন্ধে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলে পাখির ক্রেতা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের টনক নড়বে।’