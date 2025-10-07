আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ৫ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে
আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ৫ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে
জেলা

ধামরাইয়ে শিক্ষার্থী সাদ হত্যা মামলার ৫ আসামি সাভার থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকসাভার

ঢাকার ধামরাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত শিক্ষার্থী আফিকুল ইসলাম সাদ হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে সাভার উপজেলার নবীনগরের একটি আবাসিক এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ধামরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাদ্দেছ হোসেন (৫৮), ধামরাই পৌরসভা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সানাউল হক (৪৫), ধামরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান (৪২), নবযুগ কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম (৩০) ও ছাত্রলীগ নেতা আহাদ হোসেন (৩২)।

ধামরাই থানার পুলিশ জানায়, গত বছরের ৫ আগস্ট দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ধামরাই হার্ডিঞ্জ সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফটকে গুলিবিদ্ধ হন ওই কলেজের শিক্ষার্থী আফিকুল ইসলাম সাদ (১৮)। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় আজিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে গত বছরের ২১ আগস্ট স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী, অঙ্গ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের ৮২ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে ধামরাই থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় আরও ৮০ থেকে ৯০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মোহাদ্দেছ হোসেন, সানাউল হক, মশিউর রহমান ও আহাদ হোসেন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তদন্তে নবযুগ কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলামের সম্পৃক্ততার প্রমাণও পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মামলার পর থেকেই তাঁরা পলাতক ছিলেন।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাভার উপজেলার নবীনগরের একটি আবাসিক এলাকা থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

আরও পড়ুন