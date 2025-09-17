জেলা

কিশোরগঞ্জে বিএনপির সম্মেলন

প্রার্থিতার ‘সর্বশেষ অবস্থা’ জানতে চেয়ে সংবাদ সম্মেলন, তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলনকে ঘিরে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দের পরও সাধারণ সম্পাদক পদে জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র বৈধ নাকি অবৈধ জানেন না ওমর ফারুক। এ বিষয়ে জানতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তিনি
২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলনকে ঘিরে চলছে প্রস্তুতি। পদপ্রত্যাশীদের এরই মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক পদপ্রত্যাশী একজন অভিযোগ তুলেছেন, প্রতীক বরাদ্দ হয়ে গেলেও তাঁর জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে নাকি অবৈধ, তিনি তা জানেন না। তাই প্রার্থিতার ‘সর্বশেষ অবস্থা’ জানতে চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ বিষয়ে তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ শীর্ষ নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিএনপির ওই নেতার নাম মো. ওমর ফারুক। তিনি জেলা বিএনপির সদস্য। ওমর ফারুক জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহপ্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। আজ বুধবার দুপুরে জেলা শহরের চরশোলাকিয়া এলাকায় ব্যক্তিগত কার্যালয়ে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে ওমর ফারুক বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন। সম্মেলন সফল ও বাস্তবায়ন করার জন্য একটি নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময় অনুযায়ী তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এবং তা যথাসময়ে জমা দেন। তফসিল অনুযায়ী ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল এবং যাচাই-বাছাই করে বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহার, চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে নির্বাচন কমিশন সব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে প্রতীক বরাদ্দ দিলেও তাঁর বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি। দুই দিন অপেক্ষার পর গতকাল মঙ্গলবার সশরীর তিনি নির্বাচন কমিশনার মিজানুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেও এর সুরাহা পাননি। এমনকি লিখিত আবেদন করলেও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়নি।

ওমর ফারুক বলেন, ‘আমার মনোনয়নপত্র যদি বাতিল হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি আমাকে অফিশিয়ালি জানানোর কথা থাকলেও জানানো হয়নি। আমি বৈধ প্রার্থী না অবৈধ প্রার্থী, সেটাও জানি না। কী কারণে আমাকে প্রতীক দেওয়া হয়নি, সেটাও জানি না। অথচ ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সম্মেলন।’

সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ওমর ফারুক।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা শ্রমিক দলের সহসভাপতি মো. খুরুম শেখ, হোসেনপুর পৌর সড়ক পরিবহন শ্রমিক দলের সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মাসুদ পারভেজ, কিশোরগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক মো. হুমায়ুন কবির, জিয়া সংসদের কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক মো. খায়রুল ইসলাম, শ্রমিক দলের প্রচার সম্পাদক ইসলাম মোল্লা, হোসেনপুর পৌর কৃষক দলের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জল ও ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান প্রমুখ।

ওমর ফারুকের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সম্মেলনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, ‘ওমর ফারুক কোনো ইউনিটের কাউন্সিলর নন। কাউন্সিলর না হলে তিনি প্রার্থী হতে পারেন না। এ কারণে ওমর ফারুকের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। আমরা কেন্দ্রের নির্দেশের বাইরে তো আর কোনো কিছু করতে পারি না। প্রয়োজন হলে লিখিতভাবেও জানিয়ে দেওয়া হবে।’

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ৯ বছর পর শনিবার জেলা বিএনপির সম্মেলন হবে। এ জন্য চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। জেলা শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে মঞ্চ, প্যান্ডেল তৈরিসহ শহরে শতাধিক তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। সম্মেলনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি বক্তব্য দেন। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের।

সম্মেলনে সভাপতি পদের জন্য লড়ছেন রুহুল হোসাইন (ছাতা), মো. শরীফুল আলম (আনারস)। আর সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য লড়ছেন চারজন। তাঁরা হলেন খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল (ফুটবল), মাজহারুল ইসলাম (রিকশা), শফিকুল আলম রাজন (মাছ), সাজ্জাদুল হক (গোলাপ ফুল)।

