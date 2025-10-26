মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীকে ধাক্কা, নিহত ২

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীকে ধাক্কা দেয় একটি মোটরসাইকেল। এই দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটির চালক ও এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম মো. মামুন (৩০)। তিনি সোনাইমুড়ী উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের কোর্টবাড়িয়া গ্রামের মো. রফিকের ছেলে। নিহত পথচারী বেগমগঞ্জ উপজেলার মীরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের মীর আলীপুর গ্রামের বাসিন্দা সামশের সাহা (৫৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাতে বেগমগঞ্জ উপজেলা থেকে মোটরসাইকেলে সোনাইমুড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন মামুন। তাঁর সঙ্গে মোটরসাইকেলে আরও এক ব্যক্তি ছিলেন। মোটরসাইকেলটি নোয়াখালী-কুমিল্লা মহাসড়কের সোনাইমুড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী বজরা ইউনিয়নের আফানিয়া নামক স্থানে এসে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় পথচারী সামশের সাহাকে ধাক্কা দিয়ে অনেক দূরে গড়িয়ে পড়ে মোটরসাইকেলটি। দুর্ঘটনায় আহত অবস্থায় মোটরসাইকেলে থাকা দুজন ও এক পথচারীকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক পথচারী ও চালককে মৃত ঘোষণা করেন। অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত মোটরসাইকেল আরোহীর নাম-পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।
সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহফুজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতাল থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে হাইওয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেবে।