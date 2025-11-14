জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র কিনেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। গতকাল বৃহস্পতিবার
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র কিনেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। গতকাল বৃহস্পতিবার
কুষ্টিয়া-১ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র কিনেছেন নুসরাত তাবাসসুম

কুষ্টিয়া

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র কিনেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের জন্য তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
আজ শুক্রবার সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করে নুসরাত তাবাসসুম বলেন, ‘কুষ্টিয়া-১ আসনে দলীয় প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র কিনেছি। আমি একাই কিনেছি (মনোনয়নপত্র)। তাই সেখানে আমিই প্রার্থী হতে যাচ্ছি।’

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে মনোনয়নপত্র কেনার তিনটি ছবি পোস্ট করে নুসরাত তাবাসসুম লেখেন, ‘সকাল সকাল একটি খবর আপনাদের জানাই। আমি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে কুষ্টিয়া-১ আসনে শাপলা কলি মার্কার নমিনেশন নিয়েছি। গত সাত–আট বছর সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আমি, এর মধ্যে মাত্র এক বছর জাতীয় রাজনীতিতে।’

নুসরাত তাবাসসুম আরও লেখেন, ‘আমার অসংখ্য সীমাবদ্ধতা। তা সত্ত্বেও অনেক চিন্তাভাবনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি জানি আমি দেশকে, আমার জনপদকে কী দিতে পারব। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে দোয়া আর সমর্থন চাই। আমরা যারা এখানে এসেছিলাম একটা স্বপ্ন নিয়ে, আমরা যারা দিনের পর দিন রাস্তাকে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিয়মিত মরে মরে টিকে গেছি, আমরা যারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছি—সেই সব সহযোগী, সহমর্মী, সহযোদ্ধাদের কাছে দিকনির্দেশনা চাই। সবাই দোয়ায় রাখবেন আমার জন্য।’

কুষ্টিয়া-১ আসনে বিএনপির তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ ইতিমধ্যে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। সেখানে আপনি নবীনÑএ ব্যাপারে জানতে চাইলে মুঠোফোনে নুসরাত তাবাসসুম প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাঁদের প্রতি সম্মান এবং শুভকামনা রেখেই বলছি, তাঁরা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। এলাকার জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, নতুন দিনের চেতনা এবং জুলাই বিপ্লবের যে চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছি, আমি আমার জনপদকে অনেক ভালো কিছু দিতে পারব। অবশ্য ভোটের মাঠের লড়াইটা জনগণের হাতে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিতে চাইছি। তারা কি আমাদের বর্ষীয়ান নেতা—বহু পুরোনো চিন্তাভাবনাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান, নাকি তরুণ মুখ খুঁজছেন—তা জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে চাই।’

