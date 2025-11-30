ময়মনসিংহে ধারের টাকা ফেরত নিতে এসে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নারী, গ্রেপ্তার ১

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় একজন পোশাকশ্রমিককে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলার শামীম রাইহান (২৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে জেলার ত্রিশাল উপজেলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার শামীম রাইহান ত্রিশালের রামপুর ইউনিয়নের কাজিরকান্দা গ্রামের বাসিন্দা। পরে আজ রোববার তাঁকে নান্দাইল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মামলার এজাহারের বরাতে র্যাব জানায়, গাইবান্ধার বাসিন্দা ওই নারীর (৩৭) স্বামী এক বছর আগে মারা যান। তাঁর ১০ বছর বয়সী একটি ছেলেসন্তান আছে। গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন তিনি। কাজের সুবাদে তাঁর সঙ্গে নান্দাইল উপজেলার চরবেতাগৈর গ্রামের বাসিন্দা এনামুল সরদারের (৪০) সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্র ধরে নারীর কাছ থেকে কয়েক মাস আগে ১১ হাজার টাকা ধার নেন তিনি। এরপর তিনি এলাকায় চলে এলেও নারীর টাকা দিচ্ছিলেন না। ধারের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য এনামুল ওই নারীকে তাঁর বাড়ি নান্দাইলের চরবেতাগৈর গ্রামে আসতে বলেন।
এজাহারে বলা হয়, ২৫ নভেম্বর রাত ১০টার দিকে টাকা নিতে ওই নারী চরবেতাগৈর এলাকায় আসেন। এনামুল স্থানীয় অটোরিকশাচালক জুয়েল মিয়াকে নিয়ে কৌশলে ওই নারীকে চরবেতাগৈর ইউনিয়নের চরভেলামারি ভালুর ঘাটে নিয়ে যান। সেখানে একটি কলাবাগানে নিয়ে চারজন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করেন। একই সঙ্গে একটি মুঠোফোন ও কাছে থাকা টাকাও ছিনিয়ে নেন। এ ঘটনায় নির্যাতনের শিকার নারী ২৬ নভেম্বর তিনজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তিকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। গ্রেপ্তার শামীম ওই মামলার ২ নম্বর আসামি।
র্যাব-১৪ ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সামসুজ্জামান বলেন, মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।