পুলিশ দেখে দোতলার বারান্দা থেকে লাফ দেন আওয়ামী লীগ নেতা, হাসপাতালে মৃত্যু

ময়মনসিংহে পুলিশের অভিযানের সময় নিজ বাসার বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে আহত হন মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মঞ্জুর মোর্শেদ। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে নগরের বাঘমারা এলাকায় নিজ বাসা থেকে পালাতে গিয়ে আহত হন কাজী মঞ্জুর মোর্শেদ।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কাজী মঞ্জুর মোর্শেদকে আটক করতে গতকাল রাত আটটার দিকে তাঁর বাসায় অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় বাসার দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়েন তিনি। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে নগরের চরপাড়া মোড় এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
মঞ্জুর মোর্শেদের স্ত্রী কাজী আসমা হক জানান, বিগত ৮-১০ বছর ধরে তাঁর স্বামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তাঁর নামে কোনো মামলাও নেই। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিলেন। গতকাল মঞ্জুর মোর্শেদের খোঁজে বাসায় আসেন একদল পুলিশ।
আসমা হকের দাবি, ওই সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মঞ্জুর মোর্শেদ দোতলার বেলকনি থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়েন। কিন্তু লাফিয়ে পালাতে গিয়ে পাশের সীমানাপ্রাচীরের দেয়ালে বাধাগ্রস্ত হয়ে মাথায় ও শরীরে আঘাত পান। এরপর পুলিশ চলে গেলে কিছুক্ষণ পর আশপাশের লোকজন মোর্শেদকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘গতকাল রাত আটটার দিকে ওই ব্যক্তিকে (মঞ্জুর মোর্শেদ) সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁর বাসায় অভিযানে যায় পুলিশ। কিন্তু বাসার গেট না খোলায় পুলিশ সেখান থেকে সরে আসে। আজ আমরা একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি।’