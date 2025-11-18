প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজা পড়লেন আওয়ামী লীগ কর্মী

চট্টগ্রামের পটিয়ার ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ কর্মী আবছার উদ্দিন (৪৫) প্যারোলে মুক্তি পেয়ে পুলিশি প্রহরায় তাঁর বাবার নামাজে জানাজা পড়েছেন। আবছারের বাবা ফজল আহমদ সওদাগার (৭২) গতকাল সোমবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
বাবার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে পটিয়ার খরনা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রামের বাড়ি যান আবছার উদ্দিন। সেখানে বাড়ির পাশে বায়তুল আমান জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বাবার জানাজায় অংশ নেন। এরপর প্রতিবেশী ও স্বজনদের সঙ্গে বাবার করব জিয়ারত করেন। পরে নিজ বাড়িতেও যান। এ সময় মা, স্ত্রী স্বজনদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
আবছারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৬ জুন পটিয়ায় সদরের কোটবিল্ডিং রোড থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি। বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন তিনি।
আবছারের স্বজনেরা জানান, গত ২৬ জুন পটিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এসে অন্য দুটি মামলায় জামিন নেন তিনি। এরপর কোটবিল্ডিং এলাকা থেকে তাঁকে পুলিশ আবারও গ্রেপ্তার করে একটি রাজনৈতিক মামলার আসামি করে কারাগারে পাঠায়।
চট্টগ্রাম পুলিশ লাইনসের পরিদর্শক সমর মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, আবছার উদ্দিনকে আজ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটের দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের একটি দল তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি বাবার জানাজায় অংশ নেন। ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আবার কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান বলেন, আবছারের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা রয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।