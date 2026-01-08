নওগাঁয় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. আব্দুর রাকিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান মো. শিমুল সরকার এ নোটিশ দেন।
প্রচার শুরুর আগেই দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চাওয়া ও ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগে মো. আব্দুর রাকিবকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, মো. আব্দুর রাকিব নওগাঁ-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী। নির্বাচনী অনুসন্ধানী কমিটির কাছে আসা অভিযোগ অনুযায়ী সম্প্রতি একটি খেলার অনুষ্ঠানে জনসমক্ষে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রকাশ্যে টাকা দেন। একই সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্যের ভিডিও জামায়াতের একজন কর্মীর মাধ্যমে ফেসবুকে প্রচার করিয়েছেন মো. আব্দুর রাকিব। এই ভিডিও নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মো. আব্দুর রাকিবের কাছ থেকে লিখিত উত্তর চেয়ে নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার (মো. আব্দুর রাকিব) বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে কেন প্রতিবেদন পাঠানো হবে না কিংবা অপরাধ আমলে নিয়ে কেন বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে না—সে বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. শিমুল সরকারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।’
এ বিষয়ে আব্দুর রাকিব বলেন, ‘সম্প্রতি একটি খেলার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে আয়োজকদের অনুদান হিসেবে কিছু টাকা প্রদান করি। এ ছাড়া বক্তব্য দিতে গিয়ে ভুলে হয়তো দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চেয়ে ফেলেছি। সেই ভিডিও কেউ না কেউ ফেসবুকে ছেড়ে দিয়েছে। আদালতের প্রতি সম্মান জানিয়ে যথাসময়ে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব।’
এর আগে গতকাল বুধবার নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে নওগাঁ-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইকরামুল বারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন নির্বাচনী অনুসন্ধানী কমিটি ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান শিমুল সরকার।