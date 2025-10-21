সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু নিহত

প্রতিনিধিমুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কুচিয়ামোড়ায় ধলেশ্বরী সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ইমন ভূঁইয়া (২৬) ও সামিউল ইসলাম (২৭)। ইমন সিরাজদিখান উপজেলার ঘন শ্যামপুর এলাকার সেন্টু ভূঁইয়ার ছেলে। সামিউলের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা ভৌড়াহাটি এলাকায়।

হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে ইমন ভূঁইয়া ও সামিউল মোটরসাইকেলে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনের কুচিয়ামোড়ায় ধলেশ্বরী সেতুর ওপর পৌঁছালে পেছন থেকে একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি সেতুর ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনা স্থলে ওই দুজন নিহত হন। পরে লাশ ও মোটরসাইকেলটি হাসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ উদ্ধার করে।

আজ মঙ্গলবার সকালে হাসাড়া হাইওয়ে থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবদুল মালেক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ গতকাল রাতে দুজনের লাশ উদ্ধার করে। পরে লাশ শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। সেখান থেকে পরিচয় শনাক্ত শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

আরও পড়ুন