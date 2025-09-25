বিদেশ থেকে হুমকির পর পুড়েছে অটোরিকশা, প্রবাসীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

রাজশাহীর বাগমারায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার দেউলা এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে অটোরিকশাটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় এক প্রবাসীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
ভুক্তভোগী অভিযোগকারী হলেন সান্টু হোসেন। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা ও ভাড়ায় অটোরিকশা চালান। অন্যদিকে অভিযুক্ত নারীর নাম নাসিমা বেগম। তিনি একই এলাকার প্রবাসী মিঠু রহমানের স্ত্রী।
লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সান্টু হোসেন (২৫) প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে বাড়ির সামনে অটোরিকশাটি রেখে ঘুমাতে যান। রাত দেড়টার দিকে তিনি জেগে ওঠে দেখেন অটোরিকশায় আগুন জ্বলছে। ঘর থেকে বের হয়ে তিনি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে অটোরিকশার বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে।
অটোরিকশার মালিক বাবু হোসেন বলেন, এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে অটোরিকশাটি কিনেছিলেন। ছোট ভাই সান্টু এটি ভাড়ায় চালাতেন। প্রতিপক্ষ হুমকি দিয়ে অটোরিকশা পুড়িয়ে দিয়েছেন।
বাবু আরও বলেন, সপ্তাহখানেক আগে গাছের ডাল কাটা নিয়ে সান্টুর সঙ্গে প্রতিবেশী মিঠুর স্ত্রী নাসিমার ঝগড়া হয়। পরে ঘটনাটি জানতে পেরে সৌদি আরব থেকে মুঠোফোনে হুমকি দেন মিঠু রহমান।
সান্টু জানান, গত মঙ্গলবার মিঠু মেসেঞ্জারের মাধ্যমে একটি ভয়েস রেকর্ড পাঠান। সেখানে স্ত্রীর ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ এনে তাঁকে (সান্টু) হুমকি দেন; বলেন, দেশে ফিরে এর প্রতিশোধ নেবেন। এরপর গতকাল রাতে অটোরিকশায় পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মিঠুর হুমকির পর তাঁর পক্ষে কেউ কাজটি করেছেন।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নাসিমা বেগম। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে সান্টু তাঁকে লাঞ্ছিত করেছেন। তাঁরা নিজেরা বা তৃতীয় পক্ষ এই কাজ করে দায় চাপানোর চেষ্টা করছে।
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। একজন উপপরিদর্শককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।