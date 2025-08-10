রাজশাহীতে বিএনপির মঞ্চে ‘আওয়ামী লীগের’ শিল্পী, ফেসবুকে ঝড়

কণ্ঠশিল্পী গৌরব হোসেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের আত্মীয়। তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ আছে। তিনি রোববার রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত মহানগর বিএনপির সম্মেলনের মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। এ নিয়ে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।
এর আগে গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ৫ আগস্ট জেলা ও মহানগর বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে এবং আজ রোববার নগর বিএনপির সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করেন গৌরব হোসেন। তাঁর বাড়ি রাজশাহী শহরে। শ্বশুরবাড়ি নাটোরের সিংড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গৌরবের স্ত্রী সেতু এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের ফুফাতো বোন। পলক প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে গৌরবকে ‘নগদে’ চাকরিও দিয়েছিলেন।
গৌরবের ফেসবুক ঘেঁটে দেখা যায়, পলকের সঙ্গে তাঁর অসংখ্য ছবি আছে। ২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর গৌরব একটি ছবি পোস্ট করেন, সেখানে তাঁর নিজের ছবির সঙ্গে লেখা আছে, ‘নৌকা মার্কায় ভোট দিন।’ ২০১৯ সালের ৬ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রতিমন্ত্রী পলকের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবির ক্যাপশনে তিনি পলককে নিয়ে লেখা একটি কবিতা দেন। তার শেষ কয়েকটি লাইন এমন, ‘...আবারও বাংলাদেশ পেল তাকে, জিতল নৌকা, হলো জয়, জয় বাংলা, বাংলার জয়।’ এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পলকের পাশে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন গৌরব।
সাবেক প্রতিমন্ত্রী পলকও বিভিন্ন সময় গৌরবের মিউজিক ভিডিও শেয়ার করে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন। তাঁর স্ক্রিনশটও নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করেছেন গৌরব। গণ-অভ্যুত্থানের পর পালিয়ে যাওয়া পুলিশ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামকে ‘প্রগতিশীল পুলিশ কর্মকর্তা’ হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর জন্মদিনেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গৌরব।
আজ রোববার সকালে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান–সংলগ্ন মাঠে নগর বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠানে গৌরবকে গান পরিবেশন করতে দেখা যায়। এরপর জেলা যুবদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহাম্মেদ (রজার্স সাব্বির) ফেসবুকে লিখেছেন, ‘রাজশাহী মহানগরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন গৌরব। গৌরব কে? গৌরব সাবেক যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতা। বিপ্লবী জুলাইয়ের ঘাতক ও অন্যতম পরিকল্পনাকারী এমপি পলকের বোন জামাই। আমাদের কিছু শ্রদ্ধেয় নেতার প্রচেষ্টায় আজ বিএনপির সম্মেলনে গৌরব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন, যাঁর হাতে এখনো খুঁজলে আমাদের বিপ্লবী ভাইদের রক্ত পাওয়া যাবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।’
যুবদল নেতা সাব্বিরের পোস্টে পলকের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণ করা গৌরবের ছবিও দেওয়া হয়েছে। এতে ২০ জন বিএনপির সমর্থক শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন। কিশোর আপন নামের একজন লিখেছেন, ‘ভাই কিছুদিন আগেও আলুপট্টিতে বিএনপির দলীয় প্রোগ্রামে কালচারাল ইভেন্টের দায়িত্বে গৌরব ছিল।’ সৌদিয়া জামান মিম নামের একটি আইডি থেকে একজন লিখেছেন, ‘এত অস্থির হলে তো হবে না রজার্স ভাইয়া, অনেক নমুনা দেখতে পাবেন। একটু অপেক্ষায় থাকেন, আওয়ামী লীগের সময় যারা কাজ করেছে, বিএনপির সময় তারাই কাজ করবে... শুভকামনা।’
পোস্ট দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সাব্বির আহাম্মেদ বলেন, তাঁর জানামতে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত) শাহীন শওকত তাঁকে কন্ট্রাক্ট করেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের ঝামেলার কারণে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি বলেন, ‘এই গৌরব আওয়ামী লীগের পাওয়ার খাটিয়ে তাঁদের পুলিশ একাডেমির অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছেন। এখন তিনি কোন ক্ষমতায় বিএনপির মঞ্চে গান করছেন?’
এ বিষয়ে জানতে বিএনপি নেতা শাহীন শওকতের মুঠোফোনে কল করলেও তিনি ধরেননি। যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কণ্ঠশিল্পী গৌরবের ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।