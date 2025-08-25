বনকর্মীদের পিটিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হলো জব্দ করা গাড়ি

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের সেগুনবাগিচা এলাকায় বন বিভাগের পাঁচজন কর্মীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বনের গাছসহ জব্দ করা একটি গাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাত পৌনে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফুলছড়ি রেঞ্জের খুটাখালী বনবিটের কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম (৩১) এবং বনপ্রহরী অলিউল ইসলাম (৩৫), মো. হাসান (৩২), আয়াত উল্লাহ (৩৪) ও হাসান আলী (৩০)। তাঁদের চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
বন বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে গাছের টুকরা নিয়ে একটি ইজিবাইক (টমটম) বের হচ্ছে, এমন খবর পেয়ে বিট কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের নেতৃত্বে রাতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বনের গাছবোঝাই ইজিবাইকটি জব্দ করা হলে ২০-২৫ জন দুর্বৃত্ত অতর্কিত বনকর্মীদের ওপর হামলা করে। এরপর ইজিবাইকটি ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা।
আহত বনবিট কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, ‘গাছভর্তি ইজিবাইকটি জব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চিৎকার করে বলে, বিট কর্মকর্তাকে মাটিতে পুঁতে ফেল। এরপর দুর্বৃত্তরা আমাদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা শুরু করে। খবর পেয়ে বিভিন্ন বনবিট থেকে আরও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।’
ফুলছড়ি রেঞ্জ কর্মকর্তা রাশিক আহসান প্রথম আলোকে বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাতেই চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়। সবাই এখন শঙ্কামুক্ত। তিনি বলেন, মূলত বনের গাছচোর চক্র বনকর্মীদের ওপর হামলা করেছে। হামলাকারীদের নাম–পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রেঞ্জ কর্মকর্তা রাশিক আহসান আরও বলেন, হামলাকারীরা গাছচোর চক্রের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। এ কারণে ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে হামলা করেছে।