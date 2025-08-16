বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া ও মিছিলের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৩

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিছিলের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। এই মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, তাঁরা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কর্মী।
গ্রেপ্তার তিনজন হলেন মোস্তাফিজুর রহমান (৫৩), মো. কামরুল হাসান (৩৫) ও মো. নাঈম (১৮)। তাঁদের সবার বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আশ্রবপুর গ্রামে। নিজ এলাকা থেকে গতকাল শুক্রবার বিকেলে তাঁদের আটক করে পুলিশ। পরে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওয়াজেদ আলী বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় মামলা করেন। মামলায় ২৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়।
গতকাল শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ হাসান নিজের ফেসবুকে দোয়া মাহফিলের ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা যায়, একটি দোকানঘরে কিছু লোক বসে দোয়া করছেন। পেছনে ব্যানারে শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকীতে দোয়া-মিলাদ ও আলোচনা সভার কথা ছিল। আয়োজক হিসেবে মাসুদ হাসানের নাম লেখা ছিল।
ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে মাসুদ হাসান লেখেন, রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁরা দোয়া ও মিলাদ করেছেন। দোয়া শেষে মিছিলও করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম।
বিষয়টি নজরে এলে পুলিশ শনাক্ত করে স্থানটি উপজেলার আশ্রবপুর এলাকা। ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ। তিনজনকে আটক করে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।