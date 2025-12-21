চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন পাঁচ বিএনপি নেতা এস এম ফজলুল হক, আসলাম চৌধুরী, মো. আবুল হাশেম, শাকিলা ফারজানা ও সামছুল আলম
চট্টগ্রামে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন পাঁচ বিএনপি নেতা এস এম ফজলুল হক, আসলাম চৌধুরী, মো. আবুল হাশেম, শাকিলা ফারজানা ও সামছুল আলম
জেলা

সংসদ নির্বাচন

চট্টগ্রামে ফরম নিলেন বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়া পাঁচ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া পাঁচ নেতা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। আজ রোববার চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে চট্টগ্রাম নগরের তিনটি আসনে তাঁরা মনোনয়নপত্র নেন। এ ছাড়া এখনো বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা না হওয়া একটি আসনেও দুই নেতা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। একই দিনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকেও মোট ১১ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সালাউদ্দিনকে দলীয় মনোনয়ন দেয় বিএনপি। তবে আজ ওই আসন থেকে বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। প্রার্থী ঘোষণার দিন রাতে আসলাম চৌধুরীর অনুসারীরা সড়ক অবরোধ করেন। এরপর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মিছিল ও বিক্ষোভ হয়।

চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তিনি ১৭ ডিসেম্বর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র নেন। আজ একই আসন থেকে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এস এম ফজলুল হক এবং প্রয়াত বিএনপি নেতা ও সাবেক হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলমের মেয়ে শাকিলা ফারজানা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালি) আসনে ৪ ডিসেম্বর নগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ানকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব। আজ এই আসন থেকে নগর বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মো. আবুল হাশেম এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সামছুল আলম মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।

এ ছাড়া এখনো প্রার্থী ঘোষণা না হওয়া চট্টগ্রাম–১৪ (চন্দনাইশ) আসনে বিএনপির হয়ে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন জাকের হোসেন ও দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শফিফুল ইসলাম । এই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন জসীম উদ্দিন আহমেদ। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন মোহাম্মদ আবদুল হামিদ।

চট্টগ্রামে মোট ১৬টি সংসদীয় আসন রয়েছে। এসব আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা বেলায়েত হোসেন চৌধুরী। তাঁদের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তারা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের কার্যালয় থেকেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম–১৪ ছাড়াও চট্টগ্রাম–১ (মিরসরাই) আসনে উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি) আসনে গোলাম নওশের আলী, চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে মোহাম্মদ এম আর ভুঁইয়া, চট্টগ্রাম–১৫ (বাঁশখালী) আসনে মোহাম্মদ লেয়াকত আলী এবং চট্টগ্রাম–৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আবদুল্লাহ আল হারুন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

আরও পড়ুন