এনামুল কবির
এনামুল কবির
জেলা

সুনামগঞ্জ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এনামুল কবির ঢাকায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এনামুল কবিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে ঢাকার ধানমন্ডির নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বড় ভাই ও জেলা আওয়ামী লীগের আরেক সহসভাপতি খায়রুল কবির রুমেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাত দেড়টার দিকে ঢাকার ধানমন্ডির বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এনামুল কবির সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশের পরিচালনা পরিষদের সাবেক পরিচালক। এ ছাড়া তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক।

আরও পড়ুন