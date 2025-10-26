সড়ক দুর্ঘটনা
মিরসরাইয়ে পিকআপ-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-ছেলের মৃত্যু

প্রতিনিধিমিরসরাই, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা ও ছেলে নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা তিনটার দিকে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের ফরেস্ট অফিস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর থানার মোহাম্মদপুর গ্রামের জাকির মিয়ার স্ত্রী রাবেয়া বেগম (৪০) ও তাঁর ছেলে মো. হোসাইন (১২)। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মা–ছেলেকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, করেরহাট বাজার থেকে খাগড়াছড়ির রামগড়গামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ফরেস্ট অফিস এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং মা–ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পুলিশ গিয়ে তা স্বাভাবিক করে।

মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বাঁধন দাস প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল চারটার দিকে মা ও ছেলেকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। দুজনেরই মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়েছে। পিকআপচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

