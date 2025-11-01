ফেনীর দাগনভূঞায় প্রবাসীর বাড়িতে চুরির পর জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে চোরের দল
ফেনীর দাগনভূঞায় প্রবাসীর বাড়িতে চুরির পর জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে চোরের দল
জেলা

দাগনভূঞায় প্রবাসীর বাড়ি থেকে ২৬ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

প্রতিনিধিফেনী

ফেনীর দাগনভূঞায় কাতারপ্রবাসীর এক বাড়ির তালা ভেঙে রাতের আঁধারে ২৬ ভরি স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করেছে চোরের দল। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের উত্তর আলীপুর বাগেরহাট গ্রামের ছফর আলী বাড়ির কাতারপ্রবাসী নাসির উদ্দীনের ঘরে এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার বিকেলে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার থানায় মামলা দায়ের করেছে।

প্রবাসী নাসির উদ্দীনের স্ত্রী ববি আক্তার বলেন, ‘আমি আমার দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে গত কয়েক দিন পাশের জায়লস্কর ইউনিয়নের বারাহীগোবিন্দ এলাকায় বাবার বাড়িতে ছিলাম। শুক্রবার রাতে ঘরে কেউই ছিল না, তালাবদ্ধ ছিল। খবর পেয়ে বাড়ি গিয়ে দেখি ঘরের প্রধান ফটকের তালা ভাঙা, দরজা ভাঙা, আলমারির তালা ভাঙা এবং ঘরের আসবাবপত্র সব এলোমেলো। চোরের দল আলমারিতে থাকা প্রায় ২৬ ভরি স্বর্ণালংকার, হীরার একটি রিং ও দুটি নাক ফুল, ১২ হাজার টাকা, মোট ৫৫ লাখ ১২ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ববি আক্তার আরও বলেন, ‘স্বামী কাতারে থাকায় বেশির ভাগ সময় দুই সন্তান নিয়ে আমি বাবার বাড়িতে থাকি। এ সময় ঘর তালাবদ্ধ থাকে।’

পুলিশ জানায়, কাতারপ্রবাসীর স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকার সময়ে চোরের দল ঘরের তালা ভেঙে স্বর্ণালংকারসহ জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ফেনীর দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, যেহেতু ঘটনার সময় ঘর তালাবদ্ধ ছিল, সেহেতু এটি ডাকাতির কোনো ঘটনা নয়। মামলার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের একাধিক দল বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করছে। তবে রাত আটটা পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

আরও পড়ুন