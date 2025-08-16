মাদ্রাসায় গভীর রাতে দুই ছাত্রীর পেটে ব্যথা-বমি, হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে একটি মাদ্রাসার দুই আবাসিক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দিবাগত শুক্রবার গভীর রাতে পেটে ব্যথা ও বমির উপসর্গ দেখা দিলে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তাদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
মৃত ছাত্রী দুজন হলো উপজেলার রাধানগর ইউপির লেবুডাঙ্গা গ্রামের তরিকুল ইসলামের মেয়ে তানিয়া খাতুন (১২) ও বেগপুর গ্রামের সৈবুর রহমানের মেয়ে জামিলা খাতুন (১০)। তারা একই ইউপির ডোবার মোড় এলাকার শেফালী বেগম মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রী ছিল।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম ও ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাতে মাদ্রাসাটিতে ১৩ জন ছাত্রী ঘুমিয়েছিল। রাত দেড়টার দিকে তানিয়া ও জামিলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের পেটব্যথা ছিল এবং বমি হচ্ছিল। মাদ্রাসাটির এক শিক্ষক তাঁদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. আলিম প্রথম আলোকে বলেন, আজ ভোর চারটার দিকে ওই দুই ছাত্রীকে আনা হয়। এর মধ্যে জামিলা নামের ছাত্রীটি আগেই মারা যায়। তার শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন ছিল না। তানিয়ার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তার পায়ের দিকে সামান্য ক্ষত ছিল, চিকিৎসা শুরুর আগেই সে মারা যায়। কোনো বিষক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
লাশ দুটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে ওসি বলেন, এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।