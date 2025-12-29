ফেনী-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন আমার আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবিপার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। আজ দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে
ফেনী-২ আসনে এবি পার্টির মঞ্জুকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াত প্রার্থী

প্রতিনিধিফেনী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ (সদর) আসনে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) প্রার্থী ও দলটির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন জামায়াতের প্রার্থী। আজ সোমবার বেলা পৌনে ২টার দিকে মঞ্জু নিজ দল ও সমমনা দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই আসনে এবি পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন জানানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় এবি পার্টির প্রার্থী মজিবুর রহমান মঞ্জুর সঙ্গে ছিলেন দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক শাহ আলম, জেলা আহ্বায়ক আহসানুল্লাহ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ফেনী জেলা আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম সৈকত, এবি পার্টি ফেনী জেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক হাবিব মিয়াজ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি দলের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। এই সমঝোতায় কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিও (এলডিপি) যুক্ত হয়। এর আগে এনসিপির সঙ্গে জোট করে এবি পার্টি।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘জামায়াতের প্রার্থী লিয়াকত আলী ভূঞা আমাকে সমর্থন দিয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেননি। আমি মনে করি, এটি একটি বিরাট সেক্রিফাইস।’

ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, বৃহত্তর ঐক্যের কারণে জামায়াত এবি পার্টি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুকে সমর্থন দিয়েছে। দলীয় প্রার্থী লিয়াকত আলী ভূঞা মনোনয়নপত্র জমা দেননি। তবে ফেনী-১ ও ফেনী-৩ আসনে জামায়াতের দলীয় মনোনীত প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

এদিকে একই আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলীয় চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নাল আবদীন ওরফে ভিপি জয়নাল নেতা-কর্মীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

ফেনী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হক ফেনী-২ আসনে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুর মনোনয়নপত্র জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

