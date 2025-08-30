একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

আগামী জাতীয় নির্বাচন বানচালের জন্য একটি গোষ্ঠী চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দেশে একটা চক্রান্ত চলছে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতের যে নির্বাচন হওয়ার কথা, তা বানচালের চেষ্টা করছে একটি গোষ্ঠী। একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদের কথা বলে মানুষকে বিভক্ত করতে চায়।’
আজ শনিবার বিকেলে ময়মনসিংহ নগরের টাউন হলে আয়োজিত জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের প্রথম জাতীয় সমাবেশে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল।
টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে আজ সকাল থেকে আসতে শুরু করেন সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা। দেশের ১২টি জেলার গারো, হাজং, মণিপুরী, বানাই, বর্মণ, খাসিয়া, কোচ, হদি সম্প্রদায়, ত্রিপুরাসহ ১৮টি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।
সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের সবার দায়িত্ব হবে ১৯৭১ সালে যেমন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, ক্ষুদ্র জাতি বা বড় জাতি একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম ভূখণ্ড, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য; সেইভাবে আবার আমরা কাজ করব। আমাদের বিশ্বাস আছে আমাদের নেতা তারেক রহমান এ পর্যন্ত যেসব কথা আপনাদের সামনে বলেছেন, তাতে সব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারব। আপনারা যে স্বপ্ন দেখছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন একটি বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এবং যে বাংলাদেশে আপনাদের সবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।’
অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরির সুযোগ তৈরি হয়েছে জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘এই নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য আমরা সবাই একটি বিষয়ে একমত, সেটি হলো প্রতিটি মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আজ যাঁরা মনে করছেন, আপনারা আলাদা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্য; কিন্তু খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সব সময় বলেন—এ কথা কখনো বলা যাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু নয়—আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমাদের সবার অধিকার সমান।’
প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের জাতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক পথচলা ২০০৭ সাল থেকে। পরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এটিকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয় বিএনপি। বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।