গাড়ি পার্ক করা নিয়ে বিরোধ, ছুরিকাঘাতে ট্রাকচালকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম সজীব চন্দ্র নাথ (৩০)। গাড়ি পার্ক করাকে কেন্দ্র করে আরেক ট্রাকচালকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে সজীবকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত সজীব চন্দ্র নাথ জোরারগঞ্জ থানার তেমুহানী এলাকার প্রফুল্ল চন্দ্র নাথের সন্তান। একটি কারখানার স্ক্র্যাপ বহনের জন্য গাড়ি নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তিনি সদরঘাট এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় গাড়ি পার্ক করা নিয়ে স্ক্র্যাপ বহনে নিয়োজিত আরেকটি ট্রাকের চালকের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ইউসুফ হোসেন নামের ওই চালক সজীবকে ছুরিকাঘাত করেন। আহত অবস্থায় সজীবকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।
ঘটনার বিষয়ে সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ট্রাকচালক ইউসুফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে হত্যায় ব্যবহৃত ছুরিটিও উদ্ধার করা হয়েছে। ইউসুফ হোসেনের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। তবে তিনি চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা জমজম টাওয়ার এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে আসছেন।