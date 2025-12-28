নির্বাচন
জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি আসন

স্বতন্ত্র হিসেবে বিএনপির ২৪ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটি আসন যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। অন্য চারটিতে লড়বেন দলটির প্রার্থীরা। এমন পরিস্থিতিতে দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন বিএনপির নেতারা। আজ রোববার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছয়টি আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত ২৪ জন মনোনয়নপত্র তুলেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ছয়টি আসনে ৯৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনে ১৬ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ-বিজয়নগরের একাংশ) আসনে ১৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনে ১৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে ১৬ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগরে) আসনে ১৩ জন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে ২৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এর মধ্যে বিএনপি মনোনীত ৪ জন, স্বতন্ত্র হিসেবে বিএনপির ২৪ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৫ জন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ৬ জন, জাতীয় নাগরিক পার্টির ৩ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ৩ জন, খেলাফত মজলিসের ৩ জন, গণসংহতি আন্দোলনের ২ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৩ জন, গণ অধিকার পরিষদের ৩ জন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ১ জন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের ১ জন, ইসলামী ঐক্যজোটের ১ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ১ জন ও স্বতন্ত্র হিসেবে ৩৬ জন মনোনয়নপত্র তুলেছেন।

জেলা বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকিকে সমর্থন দিয়েছে বিএনপি। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মুশফিকুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনে নবীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মান্নান মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। তাঁদের মধ্যে রোববার সকালে খালেদ হোসেন মাহবুব জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

স্বতন্ত্র হিসেবে বিএনপির যাঁরা মনোনয়নপত্র তুললেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে জেলা বিএনপির সহসভাপতি এ কে এম কামরুজ্জামান, বুড়িশ্বর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা ইকবাল চৌধুরী, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া বিএনপির চেয়ারপারসনের বহিষ্কৃত উপদেষ্টা সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ এ কে একরামুজ্জামান ও আরেক বহিষ্কৃত নেতা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি উমরাও খান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এ কে এম কামরুজ্জামান দাবি করেন, ‘আমি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি; স্বতন্ত্র হিসেবে নয়। কারণ, দল এ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে, চূড়ান্ত নয়। তা ছাড়া আমি দলীয় মনোনয়নপত্রও সংগ্রহ করেছি।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে সংরক্ষিত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা, জেলা বিএনপির সদস্য আহসান উদ্দিন খান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের মহাসচিব এস এন তরুণ দে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের সভাপতি তৌফিকুল ইসলাম ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক নূরে আলম ছিদ্দিকী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

তৌফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘অতীতে আমরা দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী বাতিল হয়েছে। আবার মনোনয়ন পরিবর্তনও করেছে দল। তাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। শেষ পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আমি নির্বাচন করব না।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক নাজমুল হুদা খন্দকার, সদস্য কবির আহমেদ ভূঞা, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নাছির উদ্দিন হাজারী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। কবির আহমেদ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিশেষ সহকারী আবদুর রহমান সানির বড় ভাই। তিনি আখাউড়া ও কসবার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

কবির আহমেদ ভূঞা বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির মাঠে আছি। যিনি মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি দলের দুর্দিনে নেতা-কর্মীর পাশে ও রাজনীতির মাঠে ছিলেন না। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আমার পক্ষে রয়েছেন, আমাকে সমর্থন করছেন। আমি এখনো দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী। আশা করি শেষ পর্যন্ত দল আমাকে মূল্যায়ন করবে।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনে জেলা বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক কাজী নাজমুল হোসেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সায়েদুল হক ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল করিম মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা সাবেক সংসদ সদস্য এম এ খালেক, জেলা বিএনপির সহসভাপতি মেহেদী হাসান, উপদেষ্টা সাইদুল ইসলাম, সদস্য কাজী দবীর উদ্দিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি সাইদুজ্জামান কামাল ও বিএনপি–সমর্থিত নাসের খান, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বিএনপির সমর্থক মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ও জেলা বিএনপির সদস্য দেওয়ান মো. নাজমুল হুদা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

কাজী নাজমুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি এখনো দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কিনা জানি না, তবে আমি নির্বাচন করব।’

