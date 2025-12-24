সিলেটের গোয়াইনঘাটে বিএনপি আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। এতে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা আবদুল হাকিম চৌধুরী ধানের শীষে পক্ষে কাজ করার ঘোষণা দেন। গতকাল মঙ্গলবার
সিলেটের গোয়াইনঘাটে বিএনপি আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। এতে মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা আবদুল হাকিম চৌধুরী ধানের শীষে পক্ষে কাজ করার ঘোষণা দেন। গতকাল মঙ্গলবার
সাবেক মেয়র আরিফুলকে ‘পূর্ণ সমর্থন’ মনোনয়নবঞ্চিত আবদুল হাকিমের

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীকে অবশেষে ‘পূর্ণ সমর্থন’ দিলেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবদুল হাকিম চৌধুরী।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সভায় আবদুল হাকিম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে দলীয় প্রার্থী আরিফুল হককে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। এর আগে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই হাকিমের অনুসারীরা মিছিল ও সমাবেশ করে প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়েছিলেন।

গোয়াইনঘাট উপজেলা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন গোয়াইনঘাট উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবদুল হাকিম চৌধুরী।

সিলেটের গোয়াইনঘাটে বিএনপি আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার

আরিফুল হক চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, ‘সিলেট-৪ আসনে বিএনপি এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ঐক্যবদ্ধ। আবদুল হাকিম চৌধুরীসহ এলাকার আপামর মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নতুন এক উন্নয়ন অভিযাত্রা শুরু করব। এ জনপদ কতটা অবহেলিত, উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। যদি বিএনপি সরকার গঠন করে আর আপনারা আমাকে বিজয়ী করেন, এক বছরের মধ্যে পরিবর্তনের দৃশ্য দেখতে পারবেন।’

প্রধান বক্তার বক্তব্যে আবদুল হাকিম চৌধুরী বলেন, ‘দলের প্রতি আনুগত্য রেখে ধানের শীষের জন্য আমরা একযোগে কাজ করব। আমি এবং আমার দলের লক্ষ্য এক। সেটা হলো সিলেট-৪ আসনের মানুষের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরিফুল হক চৌধুরী একজন পরীক্ষিত ব্যক্তিত্ব। এ আসনের তিনটি উপজেলার মানুষের উন্নয়নই আরিফুল হকের ধ্যানজ্ঞান। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য।’

কর্মী সভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহবুব আলম সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট মহানগর বিএনপির সহসভাপতি সাদিকুর রহমান, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবদুস শুকুর, তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমদ ও বিএনপি নেতা সামছুউদ্দিন আল আজাদ।

৪ ডিসেম্বর সিলেট-৪ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে আরিফুল হকের নাম ঘোষণা দেয় বিএনপি। এরপর আবদুল হাকিম চৌধুরীসহ মনোনয়নপ্রত্যাশী কয়েকজন দলীয় প্রার্থী বদলের দাবিতে মিছিল–সমাবেশ করেন।

