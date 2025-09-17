শাকসু নির্বাচন সামনে রেখে একাধিক শর্তে ছাত্ররাজনীতি চালুর সুপারিশ

সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০ মাস ধরে দলীয় ব্যানারে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন সামনে রেখে দলীয় ব্যানারে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর নিয়ন্ত্রিত ও শর্ত জুড়ে দিয়ে দলীয় ব্যানারে রাজনীতি চালুর বিষয়ে সুপারিশ করেছে প্রক্টরিয়াল কমিটি।
আজ বুধবার কমিটির একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে গত বছরের ৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে দলীয় ব্যানারে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দলীয় ব্যানারে একাধিক কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা। একই সঙ্গে ভিন্ন নামে কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় ছিলেন ছাত্রশিবিরের নেতা–কর্মীরা। নবীনবরণ উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়নও একটি কর্মসূচি করে। নিষেধাজ্ঞা থাকায় ছাত্রসংগঠনগুলো দলীয় ব্যানারে ছাত্ররাজনীতি চালুর বিষয়ে দাবি জানিয়ে আসছে একাধিকবার।
প্রক্টরিয়াল কমিটি সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ আগস্ট বিকেলে পাঁচ থেকে সাতটি ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে প্রক্টরিয়াল কমিটির আলোচনায় ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি উন্মুক্ত করার দাবি ওঠে। শাকসু নির্বাচন সামনে রেখে ও কয়েকটি সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বৈঠক হয়। সেখানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অংশগ্রহণ করেন। এর আগে ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মৌখিকভাবে প্রক্টরিয়াল কমিটিকে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর দলীয় ব্যানারে ছাত্ররাজনীতি চালুর বিষয়ে সুপারিশ করেছে প্রক্টরিয়াল কমিটি।
প্রক্টরিয়াল কমিটির দুজন সদস্য প্রথম আলোকে জানান, ক্যাম্পাসে দলীয় ব্যানারে রাজনীতি উন্মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে একাডেমিক ভবন বা অনুষদে কোনো কর্মসূচি (মিছিল ও বৈঠক) ও কমিটি দিতে পারবে না ছাত্রসংগঠনগুলো। যাতে একাডেমিক কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে,Ñএ জন্য সেখানে রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া আবাসিক হলে রাজনৈতিক কর্মসূচি যেমনÑমিছিল নিষিদ্ধের বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছে। হল ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে রাজনীতি চালু থাকা প্রয়োজন, ফলে ছাত্ররাজনীতি সেখানে শুধু কমিটি থাকবে, এমন সুপারিশও রয়েছে।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল কমিটির সভাপতি ও ছাত্র উপদেশ নির্দেশনা পরিচালক মো. এছাক মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, প্রক্টরিয়াল কমিটি থেকে ছাত্ররাজনীতি চালুর বিষয়ে সুপারিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত বা কিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে ছাত্ররাজনীতির চালুর বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোখলেসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্ররাজনীতি উন্মুক্ত হলেও কিছু শর্ত রয়েছে। তবে রাজনীতি চালু হলে ছাত্রসংগঠনগুলো কর্মসূচি করার আগে অবশ্যই প্রক্টরিয়াল কমিটি থেকে অনুমতি নিতে হবে।