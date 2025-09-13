অবরোধ করে বিক্ষোভ, নাটোর-ঢাকা ও নাটোর-পাবনা মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ

নাটোর ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের বিরোধের জেরে নাটোরে সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে শ্রমিকেরা নাটোরের হরিশপুর বাইপাস মোড়ে সড়ক অবরোধ করলে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।
নাটোর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ও সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সেখানকার শ্রমিকেরা ঢাকা কোচের নাটোরের এক শ্রমিককে মারধর করেন। এর প্রতিবাদে নাটোরের শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বড় হরিশপুর বাইপাস মোড়ে নাটোর-ঢাকা মহাসড়কে আড়াআড়িভাবে বাস রেখে মহাসড়ক বন্ধ করে দেন। এতে নাটোর-ঢাকা ও নাটোর-পাবনা মহাসড়কে সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তবে শ্রমিকদের অনড় অবস্থানের কারণে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পারছে না।
নাটোর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল মজিদ বলেন, আলোচনা চলছে। দাবি মেনে নিয়ে উল্লাপাড়ার হামলাকারীদের বিচার করলে তাঁরা অবরোধ তুলে নেবেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুর রহমান বলেন, শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। শিগগিরই সমাধান হবে।