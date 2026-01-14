চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্তে ১৭ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্ত দিয়ে নারী, শিশুসহ ১৭ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার রাতের আঁধারে উপজেলার চাঁড়ালডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে তাঁদের দেশে পাঠানো হয়। পরে আজ বুধবার সকালে তাঁদের আটক করে বিজিবি।
বিজিবির ১৬ ব্যাটালিয়ন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সীমান্ত পিলার ২১৯/২৯-আর-সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ওই ১৭ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়। পরে সীমান্ত থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে শিবনগর বাজার এলাকা থেকে চাঁড়ালডাঙ্গা সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবির টহল দল তাঁদের আটক করে।
এতে আরও বলা হয়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ, ৫ জন নারী ও ৪টি শিশু। তাঁরা সবাই খুলনা ও যশোরের বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে দেশটির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এরপর তাঁদের ভারতের আগ্রা কারাগারে তিন বছর সাজা ভোগ করতে হয়। সম্প্রতি সাজা শেষে মুক্তি পেলে ভারতীয় পুলিশ তাঁদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফের ১২ ব্যাটালিয়নের টিলাশন ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান।