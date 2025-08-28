সিলেটের বালাগঞ্জ সদর ইউপি চেয়ারম‌্যান হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন আবদুল মুনিম। গতকাল বুধবার বিকেলে সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে
সিলেটের বালাগঞ্জ সদর ইউপি চেয়ারম‌্যান হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন আবদুল মুনিম। গতকাল বুধবার বিকেলে সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে
সিলেটে নির্বাচনে জয়ের চার বছর পর শপথ নিলেন ইউপি চেয়ারম্যান

সিলেটের বালাগঞ্জের সদর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চার বছর পর শপথ নিয়েছেন। দীর্ঘ আইনি জটিলতা শেষে চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়েছেন আবদুল মুনিম।

গতকাল বুধবার বিকেলে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আবদুল মুনিমকে আনুষ্ঠানিক শপথবাক্য পাঠ করান সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর বালাগঞ্জ উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে বেসরকারিভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপি নেতা) আবদুল মুনিমকে চেয়ারম্যান পদে পুনর্নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুনেদ মিয়া নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দেন। এরপর নানা আইনি জটিলতায় তৎকালীন নির্বাচিত পরিষদের সরকারি গেজেট ও দায়িত্ব গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর জুনেদ মিয়া তাঁর লিখিত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। এরপর গতকাল বালাগঞ্জ সদর ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে আবদুল মুনিম শপথ নেন। এর আগে ২০ আগস্ট বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়নের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

শপথ নেওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় আবদুল মুনিম বলেন, সত্যের জয় হয়েছে। দীর্ঘ এ আইনি লড়াইয়ে বালাগঞ্জের বাসিন্দারা তাঁর সঙ্গ দেওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। ভবিষ্যতে জনগণের রায় নিয়ে কেউ টালবাহানা করতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

